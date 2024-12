Abbattuti sei alberi in via Torino a Gallarate. E un settimo viene “graziato”

Via Torino, una delle poche strade alberate di Gallarate, ha oggi sei alberi in meno. Sei piante sono state abbattute nella giornata di giovedì, in vari punti della lunga via, dall’incrocio con viale Milano giù giù fino quasi alla confluenza con via Checchi ad Arnate.

«In tutto sono stati abbattuti sei alberi, che erano pieni di funghi, instabili e pericolanti» dice l’assessore Sandro Rech. «Le specifiche condizioni sono descritte nella relazione presentata dall’agronomo. Uno è stato “graziato” in attesa di valutazione futura».

L’abbattimento è stato contestato da alcune persone sui social, ma anche in strada: sul ceppo del secondo albero tagliato nel tratto iniziale della via (di fronte al parco di viale Milano) è stato posato anche un cartello “Andrea, non ti è bastata via Curtatone”, con riferimento al sindaco Andrea Cassani e all’abbattimento del bosco di oltre un ettaro che lascerà il posto alla nuova scuola unificata Cascinetta-Cajello.

Oggi l’assessore Rech risponde dicendo che gli alberi «verranno ripristinati con nuove piantamuazioni, come già è stato fatto in passato».

E in effetti non è certo la prima volta che si interviene su via Torino: come si può verificare anche con le foto storiche di Google Street, almeno una mezza dozzina di esemplari è stata abbattuta nell’ultimo decennio, ad esempio nel 2022 (nel tratto centrale) o nel 2015 (nel tratto vicino al mercato) o nel 2011 (sempre zona mercato). Gli alberi abbattuti sono stati sostituiti da nuove piante, alcune delle quali sono nel frattempo cresciute – come quello piantato nel 2011 – mentre altre sono ancora piccole.

Per quanto riguarda la sostituzione, non è comunque immediata, avverte Rech: «La rimozione di ceppaie è resa difficile dalla presenza sotto la strada della condotta del gas Snam, che richiederà di programmare bene i lavori».