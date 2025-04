Diciannovenne finisce contro un muro a Cunardo

Scontro a Cunardo sulla strada che collega a Grantola (via Luinese) nel pomeriggio di domenica 13 aprile. Un automobilista di 19 anni ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muraglione di una casa a bordo strada.

Sul posto i sanitari di Padana Emergenza, arrivati insieme ai vigli del fuoco di Luino e ai carabinieri. Il giovane non è rimasto ferito nell’incidente e non è stato necessario il ricovero in ospedale.