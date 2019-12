“Il mondo di Raimonda” e il Natale in biblioteca

Apertura speciale sabato pomeriggi per la Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari che tra i suoi libri, alle ore 15.30, ospita la messa in scena de “Il mondo di Raimonda”, della compagnia Mariangela Martino, per portare i bambini nel clima natalizio in maniera divertente, ironica, alla ricerca della giusta misura.

Il mondo di Raimonda è uno spettacolo per bambini che si svolge dentro e fuori un teatrino di legno di burattini. Uno spettacolo basato sul teatro di figura e poesia dei cantastorie, fatto di pupazzi, canzoni, racconti ed interazioni con il pubblico.

Raimonda entra ed esce dal teatrino in un gioco di apparizioni e sparizioni, tra canzoni swing e narrazioni dove nulla va come previsto. Una favola tutt’altro che scontata pone il tema dell’identità, proponendo “tra i protagonisti creature strane ed insolite , forse poco attraenti, che vivono la gioia di essere se stesse cantando e danzando davanti a tutto il mondo senza vergogna”.

La partecipazione è libera e gratuita.

La Biblioteca dei ragazzi è sotto i portici di via Cairoli 16, a Varese.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca.ragazzi@comune.varese.it oppure 0332.255050.