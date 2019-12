Musica e solidarietà nel ricordo di Emanuela: in 100 con gli Amici di Emy

L’associazione Amici di Emy ha accolto più di 100 tra simpatizzanti e sostenitori nella serata di giovedì 5 dicembre al Tennis Club di Gallarate.

“Dimmi di sì” è il titolo scelto dal Consiglio direttivo per la serata dedicata alla memoria di Emanuela Scala che con la sua generosità riusciva ad entrare nel cuore delle persone che incontrava, come hanno testimoniato le tante persone presenti in sala.

La cena è servita per raccogliere fondi da destinare alle nuove attività benefiche in programma nel prossimo 2020 per sostenere iniziative di solidarietà che il Consiglio direttivo deciderà di intraprendere: «Siamo sempre aperti e attenti alle varie richieste di contributi che giungono alla nostra associazione da ospedali, centri di ricerca, comunità, enti pubblici e no profit – ha detto Stefano Morosi, presidente dell’associaizone – Ci impegniamo a trovare i fondi necessari, ricordando sempre che l’importante è donare con generosità e contribuire a supportare chi necessita di un nostro aiuto nel segno della solidarietà così come piaceva ad Emy».

Durante la cena, l’estrazione dei premi legati alla vendita dei biglietti della lotteria e la musica dei Fonics hann ulteriormente allietato la serata, che si è conclusa con i saluti del Consiglio direttivo dell’associazione.