A Natale arriva il park and bus di Belforte

Una nuova fermata del Park & Bus, più vicina al centro e con il doppio delle corse autobus a disposizione. È appena entrato in funzione il nuovo parcheggio d’interscambio in viale Belforte, nell’area adiacente a Poste Italiane.

Quasi 150 posti che sono stati riqualificati e illuminati dal Comune e che oggi sono a disposizione del quartiere ma soprattutto per chi vuole usare questa area per parcheggiare gratis la propria auto e poi muoversi in città con grazie al sistema introdotto dall’amministrazione per favorire la mobilità sostenibile. [lafoto id=776142]

La fermata del Park e Bus nel nuovo parcheggio di Belforte sostituirà la fermata dell’Iper con uno spazio più vicino al centro e maggiormente a servizio del quartiere. La vera novità è rappresentata dal maggior numero di corse autobus che le persone potranno utilizzare: la frequenza nei giorni feriali dei bus della Linea N che fermano nel nuovo parcheggio di viale Belforte infatti sono di una ogni venti minuti a differenza dei 40 minuti che si dovevano attendere all’Iper.

«La riqualificazione di questo parcheggio – spiega il consigliere comunale Luca Conte – è una ottima notizia per il quartiere, per gli esercizi commerciali della zona e per le tante persone che utilizzano il Park & Bus, un sistema sempre di mobilità sostenibile che consente di liberare il centro da molte auto con notevoli vantaggi per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini».

«Restituiamo alla città un’area che era rimasta abbandonata per tanti anni – spiega l’assessore Andrea Civati – mettendola non solo a disposizione con parcheggio riqualificato ma unendola al servizio di interscambio con il trasporto pubblico. Ci sembrava molto importante farlo poi sotto le feste di Natale perché quest’anno la città è davvero molto viva e frequentata».