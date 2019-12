Sabato apre il multipiano Sempione

Il Multipiano Sempione aprirà questo sabato, 7 dicembre. Le conferme ufficiali devono ancora arrivare, ma sembra ormai certo che dalle 8 del mattino di quel giorno il multipiano tornerà, e questa volta definitivamente, in funzione.

Non aprirà a pieno regime: dei 315 posti totali sabato saranno a disposizione poco meno di 200 parcheggi. Un numero che aumenterà gradualmente nelle prossime settimane fino a raggiungere la capienza completa: «Avremmo voluto aprirlo da subito tutto ma il maltempo dell’ultimo mese ha purtroppo impedito l’ultimazione di alcune parti che verranno completate nelle prossime settimane» ha spiegato il sindaco Davide Galimberti.

I costi erano già stati anticipati dall’amministrazione quando ha presentato la manovra speciale in vigore per Natale 2019: a quell’epoca avevano già segnalato che parcheggiare nel Multipiano costerà un euro all’ora, nel primo periodo natalizio d’apertura, mentre il venerdì e sabato dalle 20 alle 24 è previsto un forfait di 3 euro.

«Finalmente si apre il Sempione, in tempo per le festività natalizie – ha commentato il sindaco – E’ il momento migliore per garantire i nuovi parcheggi che la città aspettava. Da subito quasi 200 posti disponibili in pieno centro a Varese, aperti in uno dei periodi che si sta già dimostrando molto affollato di cittadini e turisti. Dopo tanti anni di attesa, questo è un regalo che consegnamo alla città».

A BELFORTE ARRIVA UNA NUOVA AREA DI SOSTA ATTREZZATA E UN NUOVO PARK AND BUS

Ma ad aprire, nel giorno di sant’Ambrogio, non sarà solo il parcheggio di Via Sempione.

Il 7 dicembre diventeranno infatti pienamente operativi gli stalli di parcheggio di un complesso rimasto parzialmente “in letargo” per lungo tempo, tra vicende private e burocratiche: quello di in viale Belforte nell’area adiacente a Poste Italiane.

Si tratta di quasi 150 posti – tra quelli già in uso e quelli finora inutilizzabili – ordinati e sistemati e finalmente illuminati. Una serie di stalli a cui presto dovrebbero aggiungersi altrettanti posti nel sottostante parcheggio coperto, per il quale si stanno ultimando gli adempimenti burocratici. I parcheggi cosi risistemati corrisponderanno alla nuova fermata del Park & Bus, la quinta realizzata in città: il che significa che il parcheggio sarà gratis e sarà possibile andare in centro utilizzando il trasporto pubblico al prezzo “politico” di 10 centesimi.

«Il parcheggio di via Sempione era un’opera non facile da realizzare – ha commentato l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Non a caso i varesini ne sentivano parlare da decine di anni. E’ motivo d’orgoglio assistere all’apertura, oltretutto nello stesso giorno in cui a Belforte nasce un nuovo servizio grazie al parcheggio di interscambio da cui si potrà utilizzare il Park & Bus. Sarà un ulteriore modo per dotare un quartiere di un nuovo parcheggio attrezzato e allo stesso tempo dare la possibilità a chi entra in città di lasciare la propria auto fuori dal centro, evitando di intasarlo e inquinarlo».