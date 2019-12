Il Multipiano Sempione è aperto. La prima sbarra si è alzata intorno alle 12 di questa mattina, con un’ora di ritardo rispetto al previsto, ma con grande soddisfazione da parte dei primi automobilisti che hanno iniziato ad usufruire del nuovo parcheggio. Da ora sono quindi a disposizione di cittadini e turisti circa 180 posti: non l’intera capienza a regime del multipiano – che sarà di 315 posti su quattro piani, di cui uno interrato -, ma un numero che poi aumenterà gradualmente fino all’apertura totale.

Galleria fotografica Aperto il multipiano di Via Sempione a Varese 4 di 11

I lavori non sono del tutto finiti, ma proseguiranno a parcheggio aperto fino al completamente definitivo dell’opera, di cui si trovano tracce di progetti già a partire dagli anni ’90 e che l’amministrazione Galimberti si appresta a portare a termine.

UN EURO ALL’ORA, PER INIZIARE A CONOSCERLO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE

I costi del multipiano, per i primi giorni e tutte le vacanze natalizie saranno quelli già presentati dall’amministrazione con la manovra speciale in vigore per Natale 2019: la Giunta ha infatti stabilito che fino al 6 gennaio parcheggiare costerà il costo agevolato di un euro all’ora, mentre il venerdì e sabato dalle 20 alle 24 è previsto un costo complessivo di 3 euro per le 4 ore. Il costo complessivo notturno di tre euro varrà anche per chi ritira l’auto dopo la chiusura dell’entrata al parcheggio.

IL MULTIPIANO CHIUDE, MA SOLO IN ENTRATA (E SOLO PER ORA)

Ma cosa significa “chiusura dell’entrata”? La questione ha sollevato parecchie polemiche, perchè è stata fissata per le 20 dal domenica a giovedì e per le 24 il venerdì e il sabato: orario considerato non sufficiente soprattutto per chi Varese la vive di sera, andando in ristoranti e locali.

«Solo in questa prima fase il multipiano sarà aperto dalla domenica al giovedì dalle 8 alle 20 e il venerdì e sabato dalle 8 alle 24 – spiegano dall’amministrazione – Questi orari indicano la possibilità di entrata: per l’uscita invece le auto potranno essere sempre ritirate anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, gli orari di apertura verranno potenziati gradualmente nelle prossime settimane man mano che verranno ultimati i lavori, per garantire la massima fruibilità del multipiano sia di giorno che la sera».