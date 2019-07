Il parcheggio di via Sempione “rimandato a settembre”

Il parcheggio multipiano di via Sempione procede ma più lentamente del previsto: la struttura, che inizialmente doveva concludersi entro maggio, e poi era stata “rimandata” a luglio, secondo le ultime indiscrezioni – non confermate dall’amministrazione comunale – non si completerà prima di settembre.

I cantieri, cominciati a fine gennaio del 2018 vedono un progetto finale prevede quattro piani per un totale di 315 posti.

Al momento la struttura – che sarà gestita da AVT – è completa all’esterno (vedi foto sopra), ma senza le coperture che il rendering prevedeva: l’aspetto ora è infatti quello di un parallelepipedo nero, che sui social ha suscitato parecchie polemiche. Ma non sarà il suo aspetto finale, secondo il progetto: sono previste infatti delle coperture dall’aspetto metallico

Le foto del rendering

La prima reazione ufficiale è arrivata dal consigliere comunale Simone Longhini, che sulla sua pagina facebook commenta: «Il parcheggio di via Sempione non aprirà oper i saldi, nemmeno per l’Estate, forse neanche a settembre.. Perché questi ritardi? Perché nonostante le rassicurazioni della giunta Galimberti non si è riusciti a rispettare i tempi? L’assessore competente venga in commissione a riferire».