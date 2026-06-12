Mastini, mezza difesa è fatta: confermato Filippo Crivellari

Prende sempre più forma il reparto arretrato dei Mastini che disputeranno anche nella prossima stagione il campionato IHL. Poco dopo aver confermato il difensore straniero, William Mäkinen, per il terzo anno consecutivo, la società del presidente Carlo Bino ha annunciato la permanenza in squadra anche del 21enne Filippo Crivellari.

Il numero 42 disputerà così la sua quarta stagione consecutiva davanti ai tifosi dell’Acinque Ice Arena: arrivato a Varese nell’estate 2023, il classe 2004 originario di Verona non si è più mosso dalla Città Giardino. Nel corso degli anni Crivellari ha trovato sempre più spesso posto in difesa (al suo arrivo era più spesso schierato nelle linee d’attacco) anche se negli ultimi playoff ha messo a segno due reti.

La conferma di Crivellari prosegue nella filosofia seguita nelle ultime stagioni dai Mastini: quella di ricreare uno zoccolo duro cresciuto a Varese – in assenza di giocatori autoctoni in quella fascia d’età – per dare continuità al progetto sportivo. Un gruppo (vedi anche le riconferme dei fratelli Matonti e altre che seguiranno) cui si aggiunge quello dei veterani e nei quali saranno innestati i nuovi arrivi.

HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa

P: Filippo Matonti (c)

D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)

A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson

All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)