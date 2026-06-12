Mastini, mezza difesa è fatta: confermato Filippo Crivellari
Il 21enne veronese disputerà la quarta stagione consecutiva con i colori gialloneri. Fa parte dello zoccolo duro di giovani individuato per dare continuità alla squadra
Prende sempre più forma il reparto arretrato dei Mastini che disputeranno anche nella prossima stagione il campionato IHL. Poco dopo aver confermato il difensore straniero, William Mäkinen, per il terzo anno consecutivo, la società del presidente Carlo Bino ha annunciato la permanenza in squadra anche del 21enne Filippo Crivellari.
Il numero 42 disputerà così la sua quarta stagione consecutiva davanti ai tifosi dell’Acinque Ice Arena: arrivato a Varese nell’estate 2023, il classe 2004 originario di Verona non si è più mosso dalla Città Giardino. Nel corso degli anni Crivellari ha trovato sempre più spesso posto in difesa (al suo arrivo era più spesso schierato nelle linee d’attacco) anche se negli ultimi playoff ha messo a segno due reti.
La conferma di Crivellari prosegue nella filosofia seguita nelle ultime stagioni dai Mastini: quella di ricreare uno zoccolo duro cresciuto a Varese – in assenza di giocatori autoctoni in quella fascia d’età – per dare continuità al progetto sportivo. Un gruppo (vedi anche le riconferme dei fratelli Matonti e altre che seguiranno) cui si aggiunge quello dei veterani e nei quali saranno innestati i nuovi arrivi.
HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa
P: Filippo Matonti (c)
D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.