Dal 15 dicembre parcheggi gratuiti in via Sempione per un mese

Slitta di una settimana, sul programma auspicato, l’apertura dei primi cento parcheggi al mutiliamo di via Sempione.

I posti saranno disponibili dal prossimo weekend, dal 15 dicembre e fino al periodo dei saldi di gennaio.

L’apertura temporanea sarà gratuita: ad essere resi disponibili temporaneamente saranno il piano interrato e il piano terra del parcheggio. La struttura sarà aperta ai cittadini a partire dal prossimo fine settimana una volta conclusi i collaudi.

Si conferma dunque il grosso sforzo fatto per mettere a disposizione della città e dei visitatori un buon numero di posti auto proprio durante il periodo natalizio. Questa era una richiesta che era stata sollecitata la scorsa estate dall’amministrazione comunale proprio per incrementare la dotazione dei parcheggi in occasione del Natale.

L’intervento generale di realizzazione del parcheggio verrà quindi sospeso subito dopo l’apertura parziale e temporanea, per riprendere a metà gennaio. Il cantiere, della durata prevista di 470 giorni totali, offre quindi un primo assaggio dopo circa 10 mesi di lavori. Per vedere l’opera integrale quindi, occorrerà attendere l’estate proissima.

Secondo le previsioni iniziali dell’amministrazione, il cantiere, avviato nel gennaio 2018, avrebbe dovuto ultimare i primi due piani di parcheggi in otto mesi.