Ecco gli orari e i costi del Multipiano di via Sempione

Un po’ perchè i lavori non sono ancora completati, un po’ perchè ci sono delle tariffe e degli orari validi solo per le vacanze di Natale, un po’ perchè i cartelli all’esterno non aiutano a capire: sono in molti ad avere dubbi su tempi e costi d’apertura del parcheggio multipiano di via Sempione aperto, in via definitiva, oggi, sabato 7 dicembre 2019.

Proviamo perciò a chiarire con questo articolo tutto quello che si sa e si deve sapere del parcheggio.

MULTIPIANO SEMPIONE: DOVE E QUANDO SI PARCHEGGIA

Innanzitutto, l’entrata è in via Benedetto Marcello: la via perpendicolare a via Sempione, dalla quale si entrava anche con il parcheggio sterrato precedente.

Gli orari di apertura sono dalla domenica al giovedì dalle 8 alle 20 e il venerdì e il sabato dalle 8 alle 24. Attenzione, però: l’orario è valido solo per l’entrata nel parcheggio con l’auto. L’uscita dal parcheggio è possibile in qualunque momento, con il biglietto pagato.

In sostanza: se entrate alle 19.50 di giovedì potete uscire anche a mezzanotte, e se parcheggiate alle 23 di sabato e riprendete la macchina alle due di notte non avrete alcun tipo di problema.

Inoltre si tratta di orari temporanei, più restrittivi di quelli che saranno gli orari “a regime”. Con il completamento della palazzina che conterrà le scale e gli uffici AVT sarà possibile un maggiore presidio dell’area e scatteranno orari più notturni: la struttura di via Sempione sarà aperta dalla domenica al giovedì dalle 6 di mattina all’una di notte e dal venerdì al sabato dalle 6 di mattina alle 3 di notte. In ogni caso, sarà possibile uscire in qualunque momento.

A gestire il pagamento saranno le casse automatiche, che accettano monete e banconote e danno il resto.

I COSTI: QUELLI INIZIALI, E QUELLI “A REGIME”

I costi del multipiano, per i primi giorni e tutte le vacanze natalizie saranno quelli già presentati dall’amministrazione con la manovra speciale in vigore per Natale 2019: la giunta ha infatti stabilito che fino al 6 gennaio parcheggiare costerà il costo agevolato di un euro all’ora, mentre il venerdì e sabato dalle 20 alle 24 è previsto un costo complessivo di 3 euro per le 4 ore.

Il costo complessivo notturno di 3 euro verrà pagato anche da chi ritira l’auto dopo la chiusura dell’entrata al parcheggio, dopo le 24 cioè nel weekend e dopo le 20 negli altri giorni.

Dopo le feste natalizie il parcheggio costerà invece 1 euro e mezzo all’ora: o meglio, è previsto sia 50 centesimi ogni 20 minuti dal lunedi alla domenica, dalle 8.00 alle 20.00. Dalle 19.00 alle 8.00 invece la sosta sarà forfettaria, e costerà 3 euro.

