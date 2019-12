“Cinque euro per due ore: ma non c’era la tariffa agevolata?”

Cinque euro per due ore: è questa la cifra che ha pagato un lettore, che ci ha inviato come prova lo scontrino, qualche giorno fa nel nuovo parcheggio multipiano di Varese in via Sempione.

Una bella spesa: ma come è stato possibile pagare una cifra simile, dopo che per giorni era stato evidenziato il fatto che per tutto il periodo natalizio ci sarebbe stata una speciale tariffa agevolata?

In realtà, ahilui, è tutto regolare, avendo lui parcheggiato l’auto nel Multipiano alle 18.16, riprendendola alle 20,23.

Si tratta, infatti, di poco più di due ore, in un periodo però “cruciale”: ha pagato infatti un euro per l’ora trascorsa tra le 18.16 e le 19.16, poi ha pagato un altro euro, arrotondato, per l’ora che va dalle 19.16 alle 20.

Alle 20, poi, è scattata la tariffa notturna: che è di 3 euro forfettarie, per tutta la notte. Peccato però che di quella “tariffa notturna” abbia usufruito solo per 23 minuti: e così il conto è salito, di botto, a 5 euro totali di spesa.

Una situazione alquanto sfortunata: che, visti gli orari, però, può capitare a molti altri utenti.

Per questo ci sentiamo di segnalarla a tutti voi e, “en passant”, anche a Comune ed Avt: in modo da dar loro spunti interessanti nel caso vogliano dare “un’aggiustatina” a tutte le questioni ancora da risolvere, proprio sui parcometri.