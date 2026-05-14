I Gorillas blindano i playoff sul campo di Lugano

Con una vittoria sofferta, spettacolare e dal peso specifico enorme, i Gorillas Varese conquistano il pass per i playoff della Nine Football League superando i Rebels Lugano per 23-34 sullo storico campo di Cornaredo, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

La trasferta svizzera si è trasformata in una vera battaglia sportiva per la squadra guidata da coach Will Gaines, capace di resistere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa e di piazzare le giocate decisive nei momenti chiave dell’incontro. Un successo che vale matematicamente l’accesso ai playoff e che certifica la crescita di una squadra capace di soffrire e reagire nei momenti più delicati.

La giornata successiva alla vittoria in terra elvetica ha regalato un’altra bellissima notizia ai Gorillas: il sedicenne Eriglen Duka, giovane talento biancorosso, ha infatti fatto il proprio esordio con la Nazionale Italiana Under 19 scendendo in campo nella vittoria degli azzurri contro Israele. Un traguardo importante che riempie d’orgoglio tutta la società varesina e conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile varesino.

Ora i Gorillas dovranno attendere un paio di settimane per conoscere i risultati provenienti dagli altri campi e capire quale sarà la prossima avversaria nella corsa playoff. Nel frattempo il Jungle Field ospiterà sabato prossimo l’ultima giornata del campionato nazionale di flag football Under 17, appuntamento che sarà anche l’occasione perfetta per celebrare davanti alla Gorilla Nation il raggiungimento dei playoff della prima squadra e una bellissima stagione di crescita per i giovani atleti del settore flag biancorosso.