Solo contante (per ora) per pagare il nuovo parcheggio multipiano

«Mi potete spiegare perché nel 2020, un parcheggio come il nuovo autosilo di Varese, non dà la possibilità di pagare con carta di credito o bancomat? Sono obbligato a girare con i contanti per pagare un parcheggio?». A farsi (e a farci) la domanda è il nostro lettore Fabio, che domenica sera ha dovuto trafficare un po’ per poter pagare la sosta nel nuovo parcheggio multipliano di via Sempione.

«Domenica sera ho dovuto cercare un bancomat per poter prelevare e poi ricevere 18 euro di resto in monete».

All’irritazione si è aggiunto anche un impietoso confronto, perché Fabio abita in Svizzera, dove le cose vanno diversamente: «Abito a Ginevra ma sono di Varese ed è un dispiacere vedere quanto siamo indietro rispetto ai nostri “vicini”. Addirittura, nei parcheggi a Ginevra, appena entrati il biglietto viene stampato con il numero di targa. Nel caso si perda il biglietto, basta comunicare la targa e loro ti comunicano immediatamente quanto devi pagare inviando l’importo sul terminale. Non chiedo tanto ma almeno la possibilità di pagare con carta come in tutta l’Europa».

Abbiano chiesto spiegazioni al Comune che conferma: è vero che al momento si può pagare solo con denaro contante, ma le nuove “macchinette” di cui è dotato il parcheggio sono di ultima generazione e permetteranno di pagare con bancomat, carta di credito e anche Telepass: «Abbiamo fatto una corsa contro il tempo per poter aprire almeno in parte il nuovo parcheggio – spiega il portavoce del Comune – e mancano ancora alcuni collegamenti indispensabili per il pagamento con carte e Telepass, ma tutto dovrebbe essere risolto nel giro di pochi giorni».