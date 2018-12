Aprono due piani, 100 posti gratuiti nel parcheggio di via Sempione

Sabato 15 dicembre, alle ore 10 del mattino verranno aperti due piani del nuovo Parcheggio Sempione: circa cento posti gratuiti a due passi dal centro. Il nuovo Multipiano sarà aperto per tutto il periodo natalizio, tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20. La sosta massima sarà di 4 ore e sarà gratuita proprio per consentire una migliore mobilità e favorire gli acquisti nel periodo delle feste natalizie, garantire un’alta rotazione, consentendo a tutti di poter usufruire dei parcheggi e offrire una maggiore accessibilità del centro cittadino. Il nuovo Multipiano sarà accessibile da via Benedetto Marcello.

«Come promesso – afferma il Sindaco Galimberti – domani apriamo due piani del Multipiano in costruzione per offrire ai cittadini e visitatori, durante tutto il periodo natalizio 100 posti gratuiti a due passi dal centro cittadino. Questa mattina la Giunta ha dato mandato ad AVT di attivare all’interno del parcheggio multipiano il servizio di sosta a rotazione. Dopo meno di un anno di lavori siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato che si attendeva da anni».

La struttura dunque sarà accessibile a partire da domani mattina e le zone aperte saranno il piano interrato e il piano terra del Multipiano. Prima dell’apertura sono stati effettuati i collaudi sulla struttura.