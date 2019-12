I negozi di via Fermi organizzano “Un Natale itinerante”

“Un Natale itinerante” è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 8 dicembre a Ispra. L’evento è organizzato da alcune attività locali: Photo Speed 3, il Mercante di caffè in collaborazione con i negozianti di via Fermi.

I locali aderenti proporranno alcune attività a tema natilizio: Photo Speed 3 propone un magico incontro con foto ricordo insieme a Babbo Natale e laboratori natalizi per i più piccoli. “Il Mercante di Caffè” organizza una degustazione di cioccolata calda, tea e biscotti per tutti. La pizzeria Il Capriccio ha preparato un menù speciale per l’intera giornata, il negozio di articoli sportivi Top sport 2 ha in programma una festa a sorpresa, Le Bistrot Du Gourmet ospiterà al suo interno mercatini di natale per tutti gli appassionati mentre il Bar Cielo proporrà un super aperitivo con birra a caduta, salamelle e costine. Il programma prosegue con Cinzia Piras Abbigliamento che offrirà panettone e spumante, la pizzeria d’asporto e kabab Sharm el Sheikh prevede uno sconto di 1 euro a tutti coloro che ordineranno un menù pizza e kebab mentre il Colorificio Zanella omaggerà tutti i più piccoli con un simpatico regalo.

L’appuntamento isprese avrà inizio alle ore 9.30 fino alle 14.30 in via Enrico Fermi. La festa continuerà dalle 15 in paese con l’accensione dell’albero di Natale.