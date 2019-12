Ortopedia e qualità della vita

Che sia per un trauma o un dolore muscolo-articolare, nel nuovo centro medico di Varese un approccio multidisciplinare

“Il recupero della piena funzionalità motoria inizia con la visita specialistica, prosegue con gli esami e, se necessario, si arriva all’intervento chirurgico e poi alla riabilitazione specialistica: si tratta di un percorso di cura completo e personalizzato, un’assistenza continuativa che affianca il paziente in ogni esigenza”.

Il dottor Mauro Modesti, specialista in Ortopedia e Traumatologia di Humanitas Medical Care e medico ortopedico della Pallacanestro Varese, riassume così il percorso del paziente ortopedico all’interno del nuovo centro medico di Varese.

Che sia per una frattura, lesione a tendini o disturbi causati da artriti o artrosi, all’interno di Humanitas Medical Care Varese i pazienti hanno la possibilità di essere seguiti da un’équipe multidisciplinare. Ad intervenire, nella fase di diagnosi, ortopedici, fisiatri, ma anche neurologi, radiologi e reumatologi, solo per fare un esempio.

Humanitas Medical Care Varese: il percorso completo per il paziente ortopedico

Per i pazienti del centro, il percorso inizia a pochi passi da casa con la visita specialistica, un momento delicato che non deve essere mai sottovalutato. Per chi ha subito traumi o soffre di disturbi osteo-articolari capire a chi rivolgersi, però, non sempre è facile. Fisiatra o ortopedico? “Il fisiatra è lo specialista che si occupa del recupero funzionale di pazienti che hanno avuto problemi neurologici, interventi ortopedici o patologie che causano limitazioni motorie che non possono essere trattate chirurgicamente, come l’artrosi”, spiega il dottor Ferruccio Cocquio, fisiatra di Humanitas Medical Care.

L’ortopedico, invece, è la figura che interviene nel caso in cui siano presenti problemi ad articolazioni, legamenti, tendini, muscoli e nervi, ricorrendo, se necessario, all’intervento chirurgico.

Entrambi gli specialisti, in caso di necessità di approfondimenti diagnostici, possono avvalersi di indagini, come ecografie, radiografie, TAC e Risonanze Magnetiche, eseguite direttamente in Humanitas Medical Care Varese, in convenzione con il S.S.N.

“Gli esisti di questi approfondimenti permettono poi di definire il quadro clinico del paziente e come intervenire sul problema. Il fisiatra potrà così impostare il trattamento adeguato o, nel caso, indirizzare alla riabilitazione fisioterapica o all’ortopedico”, conclude il dottor Cocquio.

Un percorso, dunque, caratterizzato da figure complementari che lavorano in sinergia tra loro, garantendo la continuità delle cure. Un beneficio aggiuntivo ad un percorso che non si ferma al solo concetto di “multidisciplinarità”, ma va oltre.

“In Humanitas Medical Care, i nostri pazienti hanno anche il vantaggio di trovare, a pochi passi da casa, l’esperienza di specialisti degli ospedali Humanitas. Questo garantisce loro la possibilità di completare il percorso di cura con i nostri servizi ospedalieri e, in caso di intervento chirurgico, di essere seguiti all’interno dell’ospedale Humanitas Mater Domini dallo stesso specialista che li ha presi in carico e conosce approfonditamente la loro storia clinica”, spiega il dottor Modesti.

“Per coloro che hanno subito interventi o necessitano di riabilitazione post-traumatica e non, il percorso prosegue, o inizia, con la fisioterapia, senza il disagio di doversi recare con frequenza in ospedale, a chilometri di distanza”, spiega la fisioterapista del centro di Varese, Alice Bassignani. In Humanitas Medical Care, infatti, è possibile anche contare su approcci personalizzati: terapie manuali o strumentali, come la Fisiokinesiterapia, Ionoforesi, Magnetoterapia, Massoterapia, Onde d’urto radiali, Tecarterapia, TENS ed Ultrasuoni.

