Paolo Orrigoni torna libero, revocati i domiciliari

Paolo Orrigoni, patron della catena di supermercati Tigros, è di nuovo libero ma non potrà esercitare in imprese commerciali per sei mesi. Il giudice per l’udienza preliminare Mascarino, infatti, ha accolto il parere positivo del pm e ha alleggerito la misura cautelare nei suoi confronti. La notizia è stata confermata dal suo legale Federico Consulich.

L’imprenditore varesino, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta Mensa dei Poveri, è finito agli arresti domiciliari lo scorso 14 novembre insieme all’ex-eurodeputata Lara Comi (anche lei già tornata in libertà dai domiciliari) e Giuseppe Zingale (ex-direttore di Afol).

Ad Orrigoni è contestato il pagamento di una tangente da 50 mila euro tramite l’affidamento di un incarico mai eseguito e conseguente fattura per operazione inesistente alla Estro Ingegneria di Beniamino Crescenti che avrebbe poi girato tale somma a Nino Caianiello, Alberto Bilardo e Mauro Tolbar. L’obiettivo era quello di ottenere una variante al Pgt sull’area da riqualificare che in parte sarebbe stata destinata alla realizzazione di un nuovo supermercato della catena.