Nuovi arresti per Mensa dei Poveri, ai domiciliari Comi e Orrigoni

Nuova raffica di arresti nell’inchiesta “Mensa dei poveri”, scattata a maggio.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, hanno messo ai domiciliari l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, e il direttore generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (quest’ultimo è finito in carcere).

L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri. Le accuse accuse, a vario titolo, di corruzione, finanziamento illecito e truffa.

Nel caso di Lara Comi, rilevante sarebbe stata il caso del suo addetto stampa, che avrebbe ricevuto un incarico (legato al ruolo di europarlamentare di Comi) con obbligo di “retrocedere” una parte dei soldi a Forza Italia per coprire le spese della stessa esponente forzista. Quanto a Orrigoni, il capitolo contestato è legato al filone dell’urbanistica gallaratese, per una presunta tangente da 50mila euro pagata per aprire un supermercato nell’area di proprietà di Piero Tonetti, già finito in carcere a maggio. Il capitolo gallaratese aveva finire in manette anche l’assessore all’urbanistica Alessandro Petrone e l’ex segretario politico di Forza Italia Alberto Bilardo, oltre a Nino Caianiello, mentre è di pochi giorni fa la notizia che anche il sindaco Andrea Cassani è indagato.