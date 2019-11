Orrigoni si è dimesso, ora il suo posto è per Varese Ideale

Sono state ufficializzate nella mattina di lunedì 25 novembre le dimissioni di Paolo Orrigoni dal consiglio comunale.

Al suo posto, entrerà la lista di Varese Ideale, rimasta fuori dal Consiglio Comunale proprio a causa della presenza del candidato sindaco sfidante alle elezioni del 2016.

Il più votato della lista è Giacomo Cosentino, ora consigliere regionale: una carica che formalmente non gli precluderebbe il doppio impegno. Dopo di lui c’è Stefano Clerici.

Ora il nuovo gruppo consigliare deve quindi scegliere chi li rappresenterà: «Formalizzeremo la nostra decisione entro domani a mezzogiorno, quando chi accetterà la carica dovrà firmare in Comune l’accettazione formale» Spiega Giacomo Cosentino. La nuova formazione porterà, inoltre, un membro in più nelle varie commissioni, per rispettare la nuova rappresentanza in Consiglio.

Il debutto di Varese Ideale è previsto per la prossima seduta del Consiglio, giovedì 28 novembre.