Orrigoni si dimette dal consiglio comunale, in pole position c’è Clerici

La scelta di Paolo Orrigoni, comunicata dal suo avvocato a margine dell’interrogatorio di ieri a Milano nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei Poveri”, che vede l’imprenditore agli arresti domiciliari, vede le prime conseguenze in consiglio Comunale.

La lettera di rinuncia al suo posto in Consiglio starebbe già arrivando in Comune, e questo porterà un nuovo consigliere in Salone Estense, forse già nel prossimo consiglio del 28 novembre.

A sostituire l’ex candidato sindaco non sarà però l’ultimo dei non eletti della sua lista, ma primo dei non eletti dell’intera coalizione di centro destra: che risulta essere Stefano Clerici, ex assessore delle passate amministrazioni e rappresentante di Fratelli d’Italia.