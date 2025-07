Nasce tra Varese a Zurigo “La Finestra Socchiusa” il podcast per parlare di clima senza giudizi

Parlare in modo chiaro del presente, pensare con speranza al futuro. Coinvolgere esperti, ma anche raccogliere voci e pensieri da tutti noi. Questo il desiderio dietro il nuovo podcast La Finestra Socchiusa, ideato da due giovani varesini: Alba Sicher e Riccardo Salerno.

Alba è la voce e l’anima del progetto, mentre Riccardo cura il sound design e la parte social. Si conoscono dai tempi del liceo Ferraris, dove erano compagni di classe. Alba è cresciuta a Masnago, dove ha fatto volontariato tra oratorio e scuola materna; Riccardo viene da Giubiano e per anni ha giocato a basket nelle giovanili della Robur. Si sono avvicinati alla fine delle superiori, si sono sposati due anni fa, e oggi vivono a Zurigo, dove Alba ha completato un dottorato e dove Riccardo l’ha raggiunta. Sognano, tra un paio d’anni, di tornare in Italia – e magari anche un po’ più vicini alle loro famiglie.

Il podcast è nato da un’urgenza condivisa: fare di più per il clima, ma in un modo accessibile, inclusivo, umano. «Ci siamo resi conto – spiegano – che spesso la conversazione sul clima è intrappolata in bolle specializzate. Invece in Italia, nonostante tutto, l’interesse c’è: i sondaggi europei lo dicono chiaramente. Però non si vede. Troppo spesso sembra che l’azione climatica sia una cosa da esperti, da attivisti. Noi vogliamo mostrare che non è così: chiunque, con qualunque storia, può fare la differenza. Basta aprire una finestra».

Una finestra – appunto – socchiusa. Il nome è stato scelto dopo mesi di riflessioni. «Volevamo trasmettere sia l’urgenza che la speranza – racconta Alba – La finestra non è più spalancata: è troppo tardi per salvare tutto. Ma non è nemmeno chiusa. C’è ancora tempo, anche se poco, per fare scelte che contano. Solo oggi abbiamo questo potere».

Attiva da anni nella comunicazione climatica e nel volontariato ambientale, Alba collabora con varie realtà internazionali, tra cui Italian Climate Network e The Climate Reality Project, fondato dall’ex vicepresidente americano Al Gore. Il podcast, però, è volutamente pensato per chi non è “già dentro”: per chi sa che c’è un problema, ma non sa da dove iniziare.

«Siamo abituati a sentirci in colpa – dice – ma la colpa non è nostra. Non è dei cittadini comuni. È di chi ha preso decisioni distruttive sapendo bene cosa faceva. Noi invece abbiamo una responsabilità: come quando si incontra una persona che sta sanguinando per strada. Anche se non sei stato tu a ferirla, hai il dovere di aiutare».

Nel podcast, ogni puntata intreccia storie, voci e visioni: dagli insegnanti agli artisti, dai vicini di casa agli esperti di ristorazione. Nessuna predica, solo la volontà di far emergere quanti modi diversi esistono per contribuire. «Quando vi dicono che non ci sono soluzioni, è una bugia. Non possiamo fare tutto, ma possiamo fare abbastanza. E abbiamo bisogno di tutti».

La Finestra Socchiusa è disponibile su Spotify, YouTube Music, Amazon Music e Apple Podcasts. Una nuova puntata ogni venerdì.

