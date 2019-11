Mensa dei poveri, Lara Comi interrogata

È arrivata a Palazzo di giustizia lunedì mattina accompagnata dal suo legale Giampiero Biancolella: Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia arrestata la scorsa settimana per il nuovo filone dell’inchiesta “Mensa dei Poveri” risponderà alle domande del giudice per le indagini preliminari nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Che «non sarà certamente breve. La dottoressa Comi intende respingere le accuse che le sono state mosse e dimostrerà utilizzando anche documentazione che è stata acquisita nel corso dell’indagine, che i reati contestati sono inesistenti», spiega il legale di Lara Comi, ai domiciliari da giovedì.

«Comi desidera altresì dimostrare – ha continuato il legale – che le considerazioni sulla sua presunta propensione a non rispettare le regole sono completamente senza fondamento».