Podio in Slovenia per Alessandra Bossi

Per il karate novembre è stato un periodo intenso e pieno di appuntamenti nazionali e internazionali, il mese si è concluso Sabato 30 con il “47th International Karate Tournament TRBOVLJE open 2019” di Slovenia, gara internazionale affiliata al circuito WKF (federazione mondiale di karate che organizzerà le prossime olimpiadi del 2020).

Le competizioni si sono disputate al palazzetto dello sport di TRBOVLJE, cittadina collinare molto graziosa nota per i suoi ricchi depositi di carbone e per le centrali elettriche sul fiume Sava (affluente del Danubio) ,che dista una sessantina di chilometri dalla capitale Lubiana.

Più di ottocento atleti si sono fronteggiati in gare di Kata (forma) e Kumite (combattimento), per la Croazia la competizione era valevole anche come qualificazioni ai campionati Europei che si svolgeranno il prossimo febbraio a Budapest in Ungheria.

Ottima prestazione della saronnese Alessandra Bossi che ha conquistato un prezioso secondo posto nella gara di Kumite individuale nella categoria under 14 -45 Kg di peso, sconfitta veramente di misura con la forte atleta ucraina (vincitrice anche della categoria cadetti), che è riuscita a pareggiare il vantaggio della saronnese solamente nei secondi finali ed avendo fatto il primo punto della gara si è aggiudicata così la vittoria. Un secondo posto che consolida la crescita agonistica di questa giovane atleta sempre più proiettata nel mondo del karate.

Il pubblico numeroso che ha gremito per l’intera giornata il palazzetto dello sport ha apprezzato molto le competizione risultate avvincenti e combattute, soprattutto di alto spessore tecnico.