Aveva rapinato una farmacia con una bottiglia rotta, arrestato

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo hanno dato esecuzione nelle scorse ora al provvedimento dell’ordine di applicazione della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Como – Ufficio GIP nei confronti K.D., 29 enne di origini ucraine e residente in Saronno, per il reato di rapina a mano armata aggravata in concorso.

I fatti risalgono al mese di novembre 2019, quando l’uomo presso la farmacia Borasi di Cadorago, dopo aver estratto una bottiglia rotta, mediante minacce, ha eseguito una rapina in danno della dipendente della citata struttura facendosi consegnare del collirio e fuggendo poi a piedi.

Da qui sono partite le indagini dei carabinieri della Stazione di Lomazzo che sono riusciti ad individuare l’autore del fatto criminoso, per l’appunto, nel citato K.D.

L’Autorità Giudiziaria, recependo le risultanze investigative prodotte, ha emesso dunque il citato provvedimento restrittivo, cui è stata data esecuzione dai militari di Lomazzo presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, procedendo alla notifica dell’ordinanza e il mantenimento nella medesima struttura carceraria.