Nuovo record di pellegrini per il Cammino di Santiago

Un nuovo anno da record per il Cammino di Santiago. Nel 2019 l’antico percorso lungo le regioni settentrionali della Spagna ha registrato, per il terzo anno consecutivo, numeri in crescita. Sono stati circa 350mila i pellegrini giunti a Santiago attraverso le diverse vie di pellegrinaggio.

Al 30 novembre 2019 le credenziali – la carta ufficiale che prova di aver percorso almeno 100 chilometri a piedi o 200 a cavallo o in bicicletta – emesse dal Cammino erano 344.352 un numero mai raggiunto prima.

In dieci anni, su tutti i percorsi che portano a Santiago de Compostela, si è passati dai 125.141 pellegrini nel 2008 ai 301.036 nel 2017, anno in cui per la prima volta si è superato il record dei 300mila. Una crescita vertiginosa se si pensa che nel 1985 si era di poco sopra i 2.000. Gli italiani sono passati da poco più di 10mila a 27mila.

Dal 2014 gli italiani sono la popolazione più presente dopo quella proveniente dalla Spagna. Nel 2018, fino a giugno la crescita delle presenze si mantiene intorno al 10%.

Il Cammino di Santiago si conferma dunque l’itinerario europeo più antico, frequentato e famoso.

