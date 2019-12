“Riduci con Stile”, parte il progetto #plasticfree al femminile

Gemma, Cristina, Laura, Jennifer, Sara. Sono i nomi delle 5 donne dietro alla neonata associazione malnatese Le Buon&Pratiche che mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30 presenterà in Sala Consiliare a Malnate il progetto “Riduci con Stile”.

Un’idea nata allo scopo di promuovere usi e consumi senza plastica monouso. La dispersione nell’ambiente di enormi quantità di plastica è uno dei problemi ambientali più urgenti da risolvere, ciascun essere umano ne è responsabile e ciascuno può fare qualcosa nel suo piccolo per porre rimedio.

«Sappiamo che non è sempre facile passare dal pensiero all’azione – spiega Gemma Concia, presidente dell’associazione Le Buon&Pratiche -. Diventa allora importante capire quali sono le soluzioni, i piccoli gesti, le scelte quotidiane, tutte quelle alternative sostenibili che ciascuno di noi può adottare nella vita quotidiana al posto della plastica monouso».

Il Progetto “Riduci con Stile” è stato scelto da Banca Etica nell’ambito del bando “Un altro genere di economia” che ha premiato attività innovative promosse e sviluppate da donne. Tra 80 progetti pervenuti, quello di Le Buon&Pratiche è stato selezionato tra i 16 vincitori ed è possibile sostenerlo già da ora attraverso la piattaforma di crowdfunding Produzionidalbasso.it (qui il link: http://sostieni.link/23798)

L’obiettivo dell’associazione è quello di raccogliere i fondi necessari per poter aprire una sede dove accogliere i soci, organizzare momenti di incontro, confronto e informazione su tutte le buone abitudini che consentono di ridurre drasticamente l’utilizzo di imballaggi e oggetti in plastica usa e getta ed aprire a Malnate un punto vendita in cui proporre alimenti e oggetti di qualità ma accessibili a tutti, che siano privi di imballaggi in plastica; un luogo che diventi riferimento per acquisti e ricerca di soluzioni plasticfree.

La serata di presentazione del progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Malnate e il sostegno di Legambiente, Provincia e Comune di Varese e dell’OsservaRifiuti e della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

L’appuntamento è per mercoledi 18 dicembre ore 18.30 in sala consiliare a Malnate (VA) per conoscere Gemma Concia, Maria Cristina Manfredi, Laura Onofri, Jennifer Meersmer, Sara Martinelli, fondatrici dell’associazione Le Buon&Pratiche e del loro progetto Riduci con Stile. Interverranno alla serata il Sindaco Irene Bellifemine, Silvia Colombo referente dell’Osservatorio provinciale Rifiuti e si concluderà con la testimonianza di una “famiglia sballata” ovvero una famiglia che ha aderito al programma per ridurre gli imballi in plastica dalla vita quotidiana.