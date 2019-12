Come rinforzare il sistema immunitario: dieci modi da attivare subito

Il sistema immunitario fa un grande lavoro per difendere l’essere umano dai microrganismi che causano patologie. A volte può capitare che fallisca e che quindi ci si ammali, ma la maggior parte delle volte si tratta di malanni stagionali e facilmente risolvibili, come per esempio influenza o raffreddore.

Ad ogni modo è possibile intervenire sul sistema immunitario e lavorare per rinforzarlo. Di seguito alcuni consigli per migliorare le difese immunitarie.

Rinforzare il sistema immunitario si può: ecco come

Il sistema immunitario, per funzionare bene, richiede equilibrio ed armonia. Per questo motivo, lo stile di vita è un fattore di incidenza sulla forza delle difese immunitarie.

Dieta, esercizio fisico, età e stress sono solo alcuni dei fattori che influenzano la capacità del sistema immunitario di difendere l’organismo. Non a caso, quando si è particolarmente stressati è molto più semplice ammalarsi e prendere il raffreddore o l’influenza.

La prima linea di difesa dalle patologie, quindi, è quella di scegliere uno stile di vita sano. Seguire le linee guida generali di buona salute è un piccolo passo che puoi fare per mantenere il tuo sistema immunitario forte e sano, e queste sono:

non fumare;

seguire una dieta ricca di frutta e verdura;

allenarsi regolarmente;

mantenere il proprio peso-forma;

bere alcolici solo con moderazione;

dormire adeguatamente;

adottare misure per evitare infezioni, come lavarsi spesso le mani o cuocere accuratamente la carne;

ridurre al minimo lo stress;

assumere latticini come yogurt, latte e formaggi (non grassi).

Tutte regole di buona condotta nel proprio stile di vita, utili per rinforzare il sistema immunitario con il tempo.

L’importanza dei fermenti lattici per il sistema immunitario

Come ultimo consiglio troviamo quello di assumere latticini, ricchi di fermenti lattici. In particolare, i probiotici hanno un’ampia azione protettiva nei confronti della salute dell’essere umano, poiché agiscono a livello intestinale.

Proprio nell’intestino, infatti, risiede la maggior parte delle cellule che compongono il sistema immunitario, strettamente collegate a quelle della flora batterica che abita questa zona del corpo. Per questo i probiotici sono importanti: poiché hanno un’attività protettiva nei confronti della flora batterica intestinale, fanno bene a tutta la salute in generale.

In particolare, una volta che hanno raggiunto l’intestino, i fermenti lattici aderiscono alle cellule che rivestono la cavità interna di questo organo. La loro azione specifica è quella di impedire la proliferazione di batteri dannosi e favoriscono, nel mentre, la crescita di una flora batterica più sana ed equilibrata.

Diversi studi hanno dimostrato che la salute parte dall’intestino dell’essere umano e che una flora batterica rinforzata dall’azione dei fermenti lattici porta beneficio a tutto l’organismo. Provare per credere!