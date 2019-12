Salvatore Rossi, nuovo presidente di Tim

La notizia è arrivata con poche sorprese, dato che il nome di Salvatore Rossi, fin dai giorni successivi alle dimissioni di Conti, era tra i probabili candidati a nuovo presidente di Tim. L’ufficializzazione è arrivata dopo che il consiglio di amministrazione ha approvato con voto unanime la proposta del Comitato nomine dell’azienda. Durante l’assemblea degli azionisti (che si terrà il 20 marzo 2020), sarà resa ufficiale la nuova presidenza. Salvatore Rossi ha preso il posto come presidente di Tim dopo le dimissioni di Fulvio Conti da questa carica avvenute il 26 settembre 2019.

Gli azionisti di maggioranza Tim – Elliot, Vivendi e Cassa depositi e prestiti – si sono detti favorevoli alla proposta alla candidatura di Rossi. Questo, ha permesso di ridurre i tempi per il suo insediamento come presidente della società.

Rossi entra in CDA come consigliere indipendente, rafforzando quella figura di garanzia che entrambi i principali azionisti, Elliot e Vivendi, auspicavano per favorire la creazione di un clima nuovo tra i due grandi azionisti. In tal senso, la nomina di Salvatore Rossi a Presidente di TIM rappresenta un segnale distensivo per il fondo americano e la media company francese, con l’obiettivo comune di rilanciare ulteriormente il titolo.

Chi è Salvatore Rossi?

Nato nel 1949 a Bari, Salvatore Rossi si è laureato in matematica presso l’Università di Bari nel 1975. Dopo una serie di esperienze presso il Fondo monetario internazionale e il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, entra nell’organico di Banca d’Italia. Dal 2013 al 2019 è Direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Nel 2013, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, inserisce il suo nome in quello del Gruppo dei Saggi per le tematiche in materia economico-sociale ed europea.

Come autore, Salvatore Rossi ha prestato le sue conoscenze per redigere una serie di saggi e libri che trattano tematiche legate all’economia presso le case editrici “il Mulino” e “Laterza”. Tra le ultime pubblicazioni, vogliamo ricordare “Che cosa sa fare l’Italia” pubblicato da Laterza nel 2017 e “Oro” pubblicato da Il Mulino del 2018.

I primi compiti del nuovo presidente Tim Salvatore Rossi

Al momento della sua ufficializzazione come presidente Tim, Salvatore Rossi dovrà gestire due importanti progetti. Il primo comporta la possibile fusione della rete in fibra con Open Fiber. Un progetto molto importante e che il governo italiano ha sposato con molto fervore per creare una rete unica in Italia.

In secondo luogo, c’è l’operazione di conversione delle azioni di risparmio che il gruppo Elliot vuole fortemente e che andrà discussa con l’altro grande azionista Vivendi.