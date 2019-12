San Nicolao incontra i bambini in centro città

C’era una volta San Nicolao, un allegro e sorridente vecchietto che a Natale entrava in città con un grande cavallo bianco carico di doni per tutti, ma soprattutto per i bambini.

Regalava caramelle, frutta secca e mandarini… e domani, mercoledì 4 dicembre, dalle ore 16 sarà a Varese alla Wusteria11 di via Veratti, per riscoprire l’amore per le Alpi e la passione per il gusto.

San Nicolao ascolterà le filastrocche e le canzoni dei bambini, lasciando in cambio un sacchettino pieno di cose buone e una piccola sorpresa!

Wusteria11 e la libreria Potere ai Bambini Libreria, partner dell’iniziativa, hanno voluto creare un piccolo evento dedicato alle famiglie che hanno voglia di iniziare ad assaporare l’atmosfera natalizia, festeggiando insieme San Nicolao.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di scoprire e condividere una tradizione alpina.

La partecipazione è gratuita e non c’è alcun obbligo di consumazione.

Ma lo spazio è limitato ed è quindi necessaria la prenotazione contattando la Wursteria11 via mail eat@wursteria11.it oppure al numero 0332 1950615.

Foto di Susanne Jutzeler, suju-foto da Pixabay