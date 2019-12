Saronno, un mercato “poco natalizio”

E’ mercoledì, giorno del mercato a Saronno, il Natale dista è fra sette giorni, ma l’attività degli ambulanti non sembra trarre beneficio da uno dei periodi più “spendaccioni” dell’anno: questa mattina, mercoledì 18 dicembre, piazza Mercanti è apparsa piuttosto vuota e sguarnita come le vie adiacenti, con na modesta presenza di cittadini e tante bancarelle poco attive.

Il maltempo non ha aiutato, ma trattandosi dell’ultimo mercoledì che precede il Natale, l’affluenza e le vendite, tra regali e preparativi per pranzi e cenoni, sono sicuramente al di sotto delle attese.

Abbiamo anche chiesto ad ambulanti e saronnesi come vanno le cose dopo lo spostamento di diverse bancarelle dalle vie del centro in piazza Mercanti, avvenuto ad ottobre, e in previsione dello svolgimento del mercato anche nei giorni di Natale e Capodanno, entrambe feste che cadono di mercoledì: tra le bancarelle c’è malumore.

«Negli anni passati abbiamo sempre utilizzato le domeniche per situazioni come questa, ma quest’anno ci è stata negata l’opportunità», spiegano gli ambulanti. Diversa la posizione dell’assessore al Commercio Paolo Strano: «Si possono fare mercati straordinari, non spostare il mercato, ma richieste ufficiali delle associazioni di categoria non ce ne sono state. Il Comune aveva già pronta un’ordinanza per fare un mercato la domenica, ma non avendo ricevuto richieste ufficiali, lo abbiamo lasciato al mercoledì».

La linea comune tra le bancarelle sembra quella di “disertare” il mercato di mercoledì 25 dicembre e di mercoledì 1 gennaio: «Ci godiamo i due giorni di festa, le vendite sono scarse e la situazione a Natale e Capodanno sicuramente non migliorerà», commenta uno degli operatori intercettati in mattinata. Altri ancora hanno affermato che «la riqualificazione della piazza non ha riqualificato il commercio: l’attività non è più come prima». A Natale gli ambulanti che aderiranno saranno quindi principalmente coloro che, per ragioni di credo religioso, non festeggeranno la ricorrenza. Una situazione che sembra coinvolgere sia i banchi di vestiario, sia quelli degli alimentari, senza distinzioni: «Il mercato non è più come quello di una volta, andrà a scomparire», è il commento dei proprietari di una bancarella del parco adiacente a piazza Mercanti.

Scontenti, gli ambulanti hanno fatto trasparire la sensazione di trovarsi ormai in un settore che rischia di cedere di fronte alla potenza dei centri commerciali, sempre più gremiti nei periodi come quello natalizio, senza contare gli acquisti online che impazzano.