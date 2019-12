Solidarietà ogni giorno: nasce un’iniziativa del gruppo FB “Sei della Valceresio se…”

Solidarietà e dignità. Sono queste le due parole d’ordine di una nuova iniziativa nata nell’ambito del gruppo Facebook “Sei della Valceresio se…” che raccoglie circa 7.400 membri.

L’iniziativa si basa su una raccolta permanente di prodotti alimentari. Per partecipare basta acquistare al supermercato Carrefour di Bisuschio uno o più prodotti a lunga conservazione lasciandoli poi alle casse. Un incaricato del gruppo passerà a raccogliere questi prodotti che verranno messi a disposizione di persone o famiglie della zona bisognose di un sostegno.

«L’obiettivo è quello di poter intervenire con un sostegno alimentare concreto e immediato nel caso di situazioni di bisogno – spiega l’amministratore e fondatore del gruppo Ettore Martinenghi – Non intendiamo sostituirci agli Enti preposti ma affiancarli per poter dare risposte molto rapide. E’ un’iniziativa pensata per rispondere ai bisogni di chi ha necessità di avere un aiuto “subito” senza passare dalle varie certificazioni Isee richieste da Croce Rossa, Caritas e varie associazioni caritatevoli e benemerite, che richiedono tempo, certificati, spostamenti, disagi. Vogliamo garantire un aiuto subito, poi queste persone verranno accompagnate ad effettuare la documentazione necessaria per essere messi in carico alle Associazioni di cui sopra, se lo vorranno».

La raccolta riguarda prodotti alimentari a lunga conservazione (prodotti in scatola, olio, pasta, riso ecc.), ma anche prodotti per l’igiene personale e della casa.

Per ora l’iniziativa è diretta a chi fa la spesa al Carrefour di Bisuschio, dove maestranze e direzione collaborano mettendo a disposizione gli spazi per il deposito temporaneo dei prodotti: «Speriamo di poter allargare l’iniziativa ad altri supermercati, e più avanti vedremo anche se è possibile avviare un discorso di recupero dei prodotti alimentari invenduti o prossimi alla scadenza che la grande distribuzione elimina ma che sono ancora utilizzabili».