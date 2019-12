Spacciatore in Spagna e in Italia, arrestato dalla polizia

Gli agenti della squadra investigativa di Gallarate hanno arrestato un quarantacinquenne italiano, residente in città, destinatario di un mandato di arresto europeo per spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si riferiscono a tre anni fa, quando l’uomo si trovava in Spagna dove era stato arrestato dalla Guardia Civil che lo aveva trovato in possesso di un quantitativo rilevante di ketamina e metanfetamina. Rimesso in libertà, in attesa di giudizio, era rientrato in Italia.

Nel frattempo la giustizia iberica ha fatto il suo corso, fino alla sentenza di condanna a sei anni di carcere ed all’emissione del mandato di cattura europeo che ha raggiunto l’uomo.

Durante l’esecuzione del provvedimento da parte degli agenti del Commissariato è stato anche trovato in possesso di un piccolo quantitativo di stupefacente che gli è costato la segnalazione amministrativa alla locale prefettura.

L’uomo si trova ora nel carcere di Busto Arsizio a disposizione del presidente della Corte di Appello di Milano.