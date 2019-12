Studentesse investite mentre vanno a scuola

(immagine di repertorio)

Due studentesse di 17 e 20 anni sono state investite questa mattina, martedì 17 dicembre, a Saronno, in via Dalmazia.

Le due ragazze stavano andando a scuola, quando una macchina, forse per via della pioggia, non le ha viste mentre attraversavano la strada e le ha colpite.

Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso della Croce Rossa e le forze dell’ordine per regolare il traffico. Entrambe medicate sul posto, sono state trasportate in pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non sembrano preoccupanti.