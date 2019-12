Taglierino e cappuccio, blitz in lavanderia per pochi euro

Ha aspettato che la porta si aprisse per far entrare un altro cliente e si è lanciato nel negozio. È il ladro che nella serata di giovedì 5 dicembre a rapinato una storica lavanderia di Saronno, il lavasecco di via Volta 92.

L’uomo è entrato in azione all’imbrunire, facendo irruzione nell’esercizio commerciale che risale al 1958 con il viso coperto e un taglierino in mano. Ha spintonato il cliente che si è trovato davanti per arrivare poi al bancone, minacciando la cassiera e arraffando le poche decine di euro che in quel momento erano nel cassetto.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri che sono sulle tracce dell’uomo che dovrebbe essere italiano. Il titolare, Francesco Restelli, spiega che «negli ultimi tempi è successo più volte; avevamo già pensato di spostarci altrove e questi episodi ci dicono che è la scelta giusta per via della poca sicurezza».