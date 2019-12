Trovato in un compattatore del centro commerciale, è in gravi condizioni

Un uomo di 42 anni è stato trovato in gravi condizioni, nella notte tra sabato e domenica, nell’area di scarico merci del “Centro” di Arese. È stato portato in codice rosso (dunque in pericolo di vita) all’ospedale San Carlo di Milano.

L’uomo è stato ritrovato poco dopo mezzanotte e mezza, nell’area logistica dell’enorme centro commerciale, sul retro del complesso: è stato rinvenuto riverso nel cassonetto di un compattatore.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’Areu-118, si sospetta che l’uomo possa aver subito una lesione da schiacciamento dell’addome.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco: dopo svariati minuti di tentativi di rianimazione il 42enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano, in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto, al momento, non sono chiare e sono al vaglio dei carabinieri di Rho, competenti sull’area.