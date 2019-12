Un pomeriggio dedicato al dialetto ed alle tradizioni bustocche

Mercoledì 4 Dicembre alle ore 15,30 in via Volta 5 si svolgerà un incontro dedicato al dialetto ed alle tradizioni bustocche. Grazie alla collaborazione dell’architetto Carlo Valentini, tutti coloro che vorranno partecipare avranno l’occasione di parlare il dialetto, di confrontarsi con la tradizione, di raccontare esperienze.

Per coloro che non parlano il dialetto questa sarà l’occasione di entrare in un mondo di ricordi di eventi piccoli e grandi. Questo primo incontro sarà dedicato alla “Festa di muusi e di cupéti “ che tradizionalmente si svolge presso la chiesa della Madonna in Prato l’8 dicembre.

Auser non vuole mettersi in concorrenza con le istituzioni, le associazioni e le personalità che dedicano da anni i loro studi alla tutela ed alla valorizzazione del dialetto e delle tradizioni cittadine: gli scopi di Auser sono quelli di promuovere la socializzazione, di favorire capacità di confronto, per un invecchiamento attivo e per una cittadinanza sempre più consapevole e partecipe. Auser ringrazia per la sua disponibilità l’architetto Carlo Valentini conosciuto in città soprattutto per il suo impegno sociale, nello scoutismo e perché ha dedicato parte importante della sua professionalità al restauro ed alla conservazione monumentale.