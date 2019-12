Varese Ideale presenta i delegati per le commissioni consiliari

Varese Ideale, il gruppo che fa capo al consigliere regionale Giacomo Cosentino e che ha visto entrare in consiglio comunale a Varese Stefano Clerici, ha presentato sabato 21 dicembre i propri delegati per le commissioni consiliari del Comune di Varese.

«Persone preparate, competenti e trasparenti che ci aiuteranno a far emergere i fallimenti di della giunta Galimberti e a costruire una nuova visione e un progetto per Varese. Li ringrazio di cuore e auguro loro buon lavoro! Continua la crescita del nostro comitato civico in vista delle elezioni 2021», commenta Giacomo Cosentino.

I nomi dei delegati nelle varie commissioni sono: Affari generali: Carlotta Onofri; Bilancio: Andrea Croci; Lavori pubblici: Luca Di Furia; Urbanistica: Mattia Colombo; Cultura e turismo: Mattia Cavallini; Servizi educativi: Franco Formato; Servizi sociali: Sveva Benedetta Donadi; Polizia Locale: Vincenzo Agrifoglio; Ambiente: Riccardo Santinon; Attività produttive: Mattia Cavallini; Rapporti con la Provincia: Raffaella Greco.