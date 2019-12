“Vi spiego perchè le ordinanze contro i fuochi d’artificio sono legittime”

Come ogni anno con l’avvicinarsi della notte del 31 dicembre si apre l’eterna sfida: fuochi d’artificio sì o no? Sono sempre di più i comuni che adottano provvedimenti per limitarne l’uso e come sempre nascono polemiche. L’ultima riguarda il comune di Olgiate Olona che ha emesso un’ordinanza (leggi qui) contro la quale si è schierato pubblicamente un imprenditore del settore (leggi qui).

Ed è proprio in risposta a quelle osservazioni che lo stesso comandante della polizia locale di Olgiate Olona, Alfonso Castellone, spiega: «Probabilmente il negoziante da voi citato nell’articolo in oggetto non ha letto bene l’ordinanza del Sindaco di Olgiate». Castellone spiega quindi che quel documento «innanzitutto non vieta la vendite di fuochi legali» ma «ricorda ai commercianti che la vendita di determinate categorie e tipologie di fuochi non può essere fatta a chiunque».

Inoltre «ricorda ai cittadini, come riportato nelle avvertenze dei giochi pirici stessi, che non si possono sparare i fuochi/botti in determinate situazioni come in mezzo alla gente, addosso agli animali, in prossimità di scuole eccetera». Sempre in quest’ottica «raccomanda e fa opera di sensibilizzazione ai cittadini di utilizzare i fuochi con il buon senso, come ad esempio dicendo di fare attenzione a mettere in mano le stelline a bimbi piccoli».

«L’ordinanza dà addirittura consigli su come tenere gli animali domestici in occasione della “tradizionale” sparata di San Silvestro» e quindi Castellone si chiede: «È illegittimo (cioè contro la legge) ciò?». Il comandante della polizia locale sottolinea anche come «sul sito del comune, poi, insieme alla ordinanza è stato allegato il volumetto denominato “piroguida” redatto dalla associazione dei commercianti di categoria e da Regione Lombardia» e che può essere scaricata cliccando qui.