Alla UYBA il trofeo Mimmo Fusco

La UYBA si aggiudica la 26a edizione del trofeo Mimmo Fusco, dopo la vittoria netta contro la Igor gorgonzola Novara (25-15, 25-19) e dopo essersi aggiudicata almeno un set nella sfida contro il Saugella Team Monza (poi vinta 2-1 (26-28, 25-23, 15-13)

In generale le biancorosse hanno fatto vedere un bel gioco di squadra e ancora una volta hanno dimostrato la forza del gruppo, in particolare nella partita contro Monza, l’unica davvero combattuta, mentre contro Novara è stato tutto facile.

Nella sfida contro la Igor Grogonzola Novara, coach Musso ha schierato Orro in regia, Lowe opposto, Washington e Berti al centro, Gennari e Villani in attacco, Leonardi libero.

Le biancorosse liquidano in fretta Novara vincendo per 2-0 (25-15, 25-19) e dominando il gioco fin dal primo minuto.

Nella partita contro Monza scendono in campo Orro in regia, Lowe opposto, Villani e Bulovic in attacco, Washington e Berti al centro, Leonardi libero.

Partita decisamente più combattuta con le due formazioni che procedono punto a punto. Con la sconfitta di Novara contro la UYBA, Monza sa di potersi giocare la vittoria del Trofeo e non molla nemmeno un punto.

Il primo set va ai vantaggi e alla fine ad avere la meglio è Monza (26-28).

Il secondo parziale vede la UYBA avanti per 14-10 con le avversarie che sembrano aver perso un po’ di smalto ma che trovano il modo di reagire per stare in scia (19-18). Finale punto a punto tra le due formazioni (23-23). Alla fine la UYBA vince 25-23 approfittando di un erroraccio delle avversarie. Con questo risultato la UYBA si è matematicamente aggiudicata il trofeo.

Nel terzo set ancora una volta le due formazioni si rincorrono punto a punto (7-6) dimostrando di volersi giocare la partita fino in fondo, nonostante il risultato sia ormai ben definito. A ciudere set e partita è Washington (15-13).

La premiazione slitta a sabato 11, al termine della seconda giornata della manifestazione, visto che si è finito più tardi del previsto e le atlete hanno bisogno di andare a riposare in vista della seconda tornata di sfide.

Al termine della partita, a commentare la prestazione è la giovanissima Giulia Bonifacio, che gioca in serie B1 e questa sera ha potuto giocare con la prima squadra (innestata nella formazione dal secondo set): «Giocare in prima squadra per me è un sogno. Cercherò di fare il meglio possibile per essere chiamata in qualche squadra importante. Potevo fare qualche errore in meno ma sono soddisfatta. Giocare con Sara (la sorella ndr) è bello perché so che papà è felice».

Felice anche Alessia Orro: «Ci siamo allenate tanto questa settimana lavorando duro. Questo torneo ci serviva per ritrovare il gioco e siamo felici. Sappiamo che il girone di andata è andato bene e adesso dobbiamo confermarci nel ritorno anche s sarà difficile perché il livello sta crescendo».

I risultati

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza 2-1 (25-17, 23-25, 15-12)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 2-0 (25-15, 25-19)

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 2-1 (26-28, 25-23, 15-13)