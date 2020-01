Alla UYBA anche l’Eurocoppa. A Novara la Coppa Lombardia

Secondo posto per la UYBA che nella serata che assegna Coppa Lombardia ed Eurocoppa, vince la prima gara contro Monza per 2-0 (25-22, 25-20) mentre perde la seconda contro Novara 0-2 (23-25, 22-25), terminando al secondo posto in classifica e aggiudicandosi anche l’Eurocoppa, mentre il Trofeo regione Lombardia se lo aggiudicano le piemontesi della Igor Gorgonzola Novara.

Un bilancio positivo per le ragazze di Busto che hanno dimostrato un buon gioco e ancora una volta ha fatto vedere la forza di un gruppo che mercoledì 15 tornerà a calcare il taraflex del Palayamamay nella prima sfida del girone di ritorno contro Il Bisonte Firenze.

Buona prestazione per tutte le ragazze, anche per le più giovani che già nella serata di venerdì avevano dimostrato di saper tenere bene il campo e inserirsi al meglio nel gioco della prima squadra.

Al termine del torneo Monza si classifica al terzo posto, la UYBA al secondo e Novara è regina della classifica. Come miglior giocatrice del trofeo è stata premiata Francesca Napodano, libero di Novara.

UYBA – Saugella Team Monza

Nella prima sfida contro il Saugella Team Monza, coach Musso schiera in campo Orro in regia, Lowe opposto, Washington e Berti al centro, Gennari e Villani in attacco, Leonardi libero.

Inizio difficile per la UYBA che si trova a dover inseguire (1-5). Gennari e compagne però impiegano poco a riprendere la rotta e trovano il vantaggio (11-10). Nella fase finale del set le biancorosse concedono qualche punto di troppo alle brianzole, che guadagnano punti preziosi (23-22). Due errori consecutivi di Monza regalano il 25-22 a Busto.

Nel secondo parziale in campo Cumino in regia e le due giovanissime Campagnolo al centro e Giulia Bonifacio in attacco.

Avvio equilibrato con le due formazioni che si inseguono punto a punto (11-9). Gennari e compagne però ingranano la marcia e volano sul 20-16. L’attacco out di Campana chiude set e partita (25-20).

UYBA – Igor Gorgonzola Novara

Nella sfida contro Novara coach Musso schiera una formazione inedita, composta per la metà dalle ragazze della B1. In campo Cumino in regia, Bulovic opposto, Campagnolo e Berti al centro, Villani e Giulia Bonifacio in attacco, Simin libero.

Novara parte forte portandosi sul 2-9. Le padrone di casa però non si lasciano abbattere e iniziano una rimonta he le riporta in scia a Novara (11-14) e a ritrovare il pareggio sul 19-19. Chirichella chiude il set 23-25.

Formazione invariata anche nel secondo parziale che parte bene per la UYBA che è avanti 11-8. La sfida è accesa ed entrambe le formazioni sono decise a giocarsela fino in fondo. Il finale si gioca punto a punto e alla fine ad aggiudicarsi set e partita è Novara (22-25).

Trofeo Mimmo Fusco Under14

Ad alzare la coppa è la Pallavolo Orago che nella finale ha vinto contro la Picco Lecco, classificatasi al secondo posto. Terza la formazione Ardor Volley Mariano mentre al quarto posto Volley Certosa.

I risultati

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza 1-1 (25-19, 22-25)

UYBA – Saugella Team Monza 2-0 (25-22, 25-20)

UYBA – Igor Gorgonzola Novara 0-2 (23-25, 22-25)