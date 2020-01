UYBA & Friends: Trofeo Mimmo Fusco Under14

Venerdì 10 e sabato 11 gennaio, al Palayamamay, oltre al trofeo Mimmo Fusco che vedrà protagoniste Busto Arsizio, Novara e Monza sul taraflex del campo centrale del Palayamamay, nell’adiacente “campo B” si accenderà la sfida tra le Under14 di Progetto Volley Orago, Ardor Volley Mariano, Pallavolo Picco Lecco e Volley Certosa, 4 delle oltre 50 società affiliate al progetto UYBA & FRIENDS, le cui partite verranno trasmesse a spezzoni su RaiSport+ HD.

Un appuntamento importante per portare alla ribalta il progetto di partnership della società biancorossa e soprattutto per dare una vetrina importante alle giovanissime giocatrici, ma soprattutto il primo step di un progetto legato alla costruzione intorno all’impianto di viale Gabardi, di una vera e propria “cittadella del volley”, come ben spiegato dalle parole del presidente UYBA, Giuseppe Pirola: “Portare alla ribalta nazionale quattro delle nostre società affiliate è una grande soddisfazione, ma rappresenta solo il primo passo di quello che, come società, abbiamo in mente: pensiamo per la prossima edizione ad un torneo allargato a 32 squadre, con qualificazioni nelle varie regioni e con le migliori 4 a Busto Arsizio per le finali. E guardando più avanti sogno di poter ospitare tutte le formazioni qui, nella cittadella del volley che stiamo programmando di poter costruire in collaborazione con il Comune e il Liceo Sportivo Olga Fiorini “.

Programma e regolamento del Trofeo Mimmo Fusco Serie A

Venerdì 10 gennaio 2020

Ore 18:30 Gara 1 Novara – Monza

A seguire Perdente Gara 1 – Busto Arsizio

A seguire Vincente Gara 1 – Busto Arsizio

Risulterà vincente la squadra con più punti nelle tre partite tenendo presente che alla vincente per 2-0 andranno 3 punti; alla vincente per 2-1 andranno due punti ed un punto alla perdente per 1-2. In caso di parità conteranno i set ed in caso di ulteriore parità si farà ricorso ai punti realizzati

Il programma della seconda giornata (sabato 11) assegnerà la Coppa Regione Lombardia ed avrà lo stesso programma e le stesse modalità regolamentari della prima.

Infine la somma dei risultati delle due giornate designerà la vincitrice della Eurocoppa attraverso la somma dei punti, eventuali set, eventuali punti realizzati.

Programma del trofeo Under 14

Venerdì 10 Gennaio 2020

Ore 18:30 Progetto Volley Orago/UYBA – Ardor Volley Mariano; a seguire: Pallavolo Picco Lecco – Volley Certosa

Sabato 11 Gennaio 2020

Ore 18:30 finale per il terzo e quarto posto

A seguire finale per il primo e secondo posto