All’Insubria parole e musica

Si discosta dalla consueta formula il primo appuntamento del 2020 della diciannovesima stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, in programma venerdì 24 gennaio alle 18 nell’aula magna di via Ravasi a Varese, con ingresso libero.

Particolare la proposta artistica: «Enoch Arden», il più famoso monologo con accompagnamento musicale di fine Ottocento, scritto dal poeta vittoriano Alfred Tennyson su musiche di Richard Strauss.

E particolare anche l’interpretazione: in scena come pianista c’è il direttore artistico della stagione, il maestro Corrado Greco, insieme all’attore Antonino Tagliareni (nella foto, in alto d’apertura), specializzato proprio nella recitazione di questo brano. Il risultato è un connubio perfetto di parole e musica che racconta una storia di sentimenti amorosi intrecciandosi con i motivi ancestrali del mare, dell’assenza, del sogno, del sacrificio, della morte.

La stagione musicale dell’Insubria prosegue il 14 febbraio con l’ensemble cameristico composto da Franco Mezzena, Elena Ballario e Sergio Patria, che propone due trii di Ermanno Wolf Ferrari e uno di Johannes Brahms. Il 27 marzo c’è il pianista pugliese Pasquale Iannone; il 17 aprile concerto per organo e pianoforte con Giulio Mercati e Corrado Greco; il 15 maggio arie liriche famose con i pianisti Aurelio e Paolo Pollice. Ultimo appuntamento il 5 giugno con l’Ensemble Borromini.

Come sempre nell’aula magna dell’Insubria in via Ravasi 2 a Varese alle ore 18, con ingresso libero.