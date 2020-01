Anpi in piazza con letture e poesie per il Giorno della Memoria

In occasione della “Giornata della Memoria” la sezione ANPI di Cardano al Campo ha promosso una iniziativa che si terrà domenica 26 gennaio, dalle 10,00 in piazza S. Anastasio, con il patrocinio del Comune. La sezione allestirà un punto di incontro all’aperto, un “banchetto”, una mostra, un reading per coinvolgere la cittadinanza a fare memoria degli orrori dei campi di sterminio nazisti, della atrocità della Shoa e del razzismo.

Tra il materiale che verranno esposti vi saranno anche i lavori, poesie e filmati nati negli anni dai numerosi lavori che ANPI Cardano ha sempre promosso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Montessori cittadino. Compito di ANPI è fare memoria e per questo è importante coinvolgere i giovani, renderli protagonisti.

Per questo abbiamo hanno propostao, anche in questa occasione, alla Sindaca e ai membri del CCRR di collaborare al reading leggendo in pubblico poesie loro o di ex studenti sulla Shoa in due momenti, il primo a partire dalle 10,00 il secondo verso le 11,30.