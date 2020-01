Aperto il collegamento pedonale con il centro del paese

E’ stato completato ed è utilizzabile il nuovo collegamento pedonale che mette in comunicazione via Sciesa con via Matteotti, la strada principale del centro di Vedano Olona.

L’opera, realizzata nell’ambito dei lavori di sistemazione di via Sciesa, permette a chi si deve recare in centro di parcheggiare nella nuova area sosta ricavata dove prima sorgeva un vecchio manufatto agricolo, e permette di raggiungere rapidamente a piedi il centro del paese, dove ci sono gli ambulatori medici collocati nella Palazzina civica, l’ufficio postale, le banche, i negozi e la chiesa parrocchiale.

L’obiettivo dell’Amministrazione era quello di mettere in sicurezza via Sciesa e alleggerire il carico di traffico che insiste sulla via centrale del paese attraverso il nuovo parcheggio esterno e il collegamento pedonale.