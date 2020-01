Bar e garage svaligiati a Cantello, il ladro preso a Saronno

Arrestato a Saronno il ladro di Cantello. I carabinieri della compagnia saronnese hanno bloccato un cittadino rumeno di 40 anni, senza fissa dimora e ricercato da 12 anni sempre per furto: è stato riconosciuto come l’autore del furto messo a segno nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio. Un garage ed un bar erano stati svaligiati con un bottino fatto di attrezzi da lavoro (avvitatori, trapani, saldatrici e tantissimi altri probabilmente utilizzati anche nel colpo successivo) e numerose stecche di sigarette.

All’alba di giovedì 30 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno sorpreso il 40enne, in Italia senza fissa dimora, ma in realtà residente nel Milanese: è stato intercettato lungo la Varesina a pochi chilometri da Saronno, alla guida di una Fiat 500, risultata poi rubata da un garage privato nel mese di ottobre in un Comune della provincia di Varese.

I militari hanno avviato il pedinamento e la targa dell’auto è risultata non corrispondere al veicolo seguito. Intimato quindi l’alt al conducente, ne è nato subito un inseguimento che si è però concluso alle porte di Saronno con l’abbandono dell’autovettura da parte dell’autista e l’immediato placcaggio a piedi da parte dei due carabinieri.

Bloccato l’uomo, nella macchina sono state trovate 160 stecche di sigarette (per un valore di poco meno di dieci mila euro) e vari arnesi da lavoro e da scasso, risultati poi in seguito ad un controllo essere il bottino del furto commesso a Cantello.

Le 160 stecche di sigarette e gli arnesi da lavoro sono stati tutti restituiti ai legittimi proprietari, mentre il veicolo è stato trattenuto per tutti i rilievi da esperire a bordo, finalizzati all’identificazione di eventuali complici che sicuramente erano stati a bordo fino a poco prima.

Dichiarato in arresto, il 40enne è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio e denunciato per ricettazione in quanto sorpreso in possesso di materiale oggetto di furto.