Danneggiata la casetta del bookcrossing

Brutta sorpresa per alcuni abitanti di Marchirolo che durante il fine settimana hanno trovato gli specchietti delle loro automobili danneggiati. Inoltre, questa mattina la Biblioteca denuncia sulla sua pagina Facebook un danno avvenuto nella notte: la casetta dei libri utilizzata per il book crossing è stata danneggiate ed è stato rotto il vetro. Al momento, non è è chiaro chi è o chi sono i responsabili del gesto.