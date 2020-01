È ricominciato l’anno, e ripartono gli appuntamenti dell’Associazione Culturale Stella Alpina. Nella Sala Polifunzionale di Pombia, in via Garibaldi 16, l’Associazione che propone da anni svariati approfondimenti storici ha in programma proiezioni e incontri per la cittadinanza.

Il primo appuntamento è per venerdì 10 gennaio: in Sala verrà proiettata la lectio magistralis dal titolo Fascismo e comunismo sono uguali?, tenuta dal professore e filologo Luciano Canfora alla Camera del Lavoro di Modena nel novembre scorso; al termine della conferenza è previsto un dibattito. «Siamo sempre attenti a proporre serate di confronto e dialogo» afferma la presidente dell’Associazione Pietra de Blasi. «Cerchiamo sempre di proporre temi importanti per avvicinare tutte le persone, soprattutto quelle meno informate, ai fatti storici con un atteggiamento critico-costruttivo, per non farsi trovare impreparati di fronte ai negazionisti. È un nostro impegno costante, nel nostro piccolo modestamente proviamo a tenere alta l’attenzione su tutto quello che succede intorno a noi. Alla guerra non si risponde con la guerra».

La conferenza, promosso anche dall’Anpi e dall’Assessorato alla cultura e la Biblioteca di Pombia, sarà la prima di una lunga serie di eventi, come proiezioni e incontri per le scuole. «Il 27 gennaio – annuncia – abbiamo in programma La stella di Andrea e Tati, una storia vera di cartoni animati per fare scoprire ai ragazzi delle scuole la terribile testimonianza delle sorelle Bucci, sopravvissute ad Auschwitz perché scambiate per gemelle e tenute in vita come cavie per gli esperimenti del dottor Josef Mengele».

Di seguito tutti gli appuntamenti da qui a giugno: