Fiamme all’Accam: intervengono sette squadre dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato la notte scorsa all’Accam, l’inceneritore di Busto Arsizio. Attorno alle due e trenta, fiamme alte si sono levate facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del Fuoco da Varese, da Como e da Milano. Tre autobotti, un’autoscala e tre autopompe sono giunte sul posto e gli uomini hanno impiegato circa due ore per mettere sotto controllo le fiamme. Presente anche un carro aria, automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile.

L’incendio è partito dal locale delle turbine dove è fuoriuscito dell’olio idraulico.



A distanza di cinque ore, sul posto rimaneva una squadra per completare i lavori di messa in sicurezza dell’area che si sono conclusi attorno alle 8. L’attività dell’inceneritore è stata momentaneamente sospesa.

In mattinata sono attesi i tecnici di Arpa per fare rilevazioni sulla qualità dell’aria. Le fiamme, però, non hanno interessato la zona di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Sul posto sono giunte anche due ambulanze a titolo precauzionale, fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Dalle cinque è sul posto per seguire direttamente le operazioni anche il presidente di Accam spa Angelo Bellora: « Dobbiamo ancora fare una stima dei danni. l’attività al momento è ferma anche perché dobbiamo attendere l’arrivo dei tecnici di Arpa. L’incendio comunque non ha interessato l’inceneritore»