Accam, “La ripartenza dell’impianto potrebbe avvenire alla fine della settimana”

«Abbiamo svolto ulteriori verifiche nel pomeriggio e una ripartenza dell’impianto nell’immediato non è possibile, probabile che avverrà alla fine della settimana».

A parlare è il presidente di Accam Angelo Bellora che dopo l’incendio che ha interessato la struttura, e una prima ricognizione durante la quale sembrava possibile ripartire piuttosto in fretta, spiega che i tecnici ritengono necessario aspettare più tempo.

«Ci sono situazioni impiantistiche ancora da risolvere e affrettare i tempi non è saggio – spiega Bellora -. Mercoledì ci sarà una riunione operativa per capire meglio cosa fare. Intanto, come anticipato, il piano b è già pronto: per i rifiuti urbani non ci saranno problemi perché sono stati avvertiti gli altri impianti verso i quali Accam stessa provvedere a distribuire la raccolta urbana».